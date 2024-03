Endrick, após brilhar em Wembley: 'Pessoas diziam que eu seria ninguém'

Endrick se tornou o mais jovem da história a fazer gol no icônico Wembley e ofereceu de vez o seu cartão de visitas para o mundo.

Só agradeço a Deus após tudo que passei. Infelizmente pessoas diziam que eu seria ninguém. Não sou melhor que ninguém, mas tirei isso da minha cabeça. Pensei na minha família, me concentrei e hoje pude fazer o gol que meu irmão pediu

Endrick

Gol de videogame

A joia palmeirense contou uma curiosidade: ele já havia marcado em Wembley, mas no videogame. O atacante disse que, no modo carreira de jogador, também fez seu primeiro gol pela seleção brasileira no histórico estádio inglês, que foi palco da partida.

Endrick destacou a "sensação única" com o feito na partida. Ele se tornou o quarto jogador mais jovem a marcar pelo escrete canarinho, em dia que marca os 30 anos da estreia de Ronaldo Fenômeno pela seleção, em 23/3/1994, também aos 17 anos.