Endrick, Bento e Fabricio Bruno: Brasileirão sai forte de Wembley

O Campeonato Brasileiro foi bem representado na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Inglaterra no amistoso em Wembley.

O que aconteceu

Bento, Fabricio Bruno e Endrick se destacaram na estreia com pé direito do técnico Dorival Júnior. Endrick, autor do gol da vitória, foi a estrela da partida.

O goleiro Bento venceu a concorrência de Rafael e Léo Jardim, também representantes de times do Brasileirão, para jogar. Ele teve atuação segura.