Por que Endrick citou ídolo inglês que nem viu jogar após gol em Wembley

O estafe de Endrick foi surpreendido com a declaração do atacante. Eles afirmam que o prodígio não foi preparado para falar sobre o inglês: "Ele é assim. Um ET", disse um dos agentes ao UOL.

Endrick comemora após marcar seu primeiro gol pelo Brasil, no amistoso contra a Inglaterra Imagem: Catherine Ivill/Getty

A conexão entre Endrick e Charlton foi proporcionada pelo futebol virtual: o jogador de 17 anos joga com o britânico em sua equipe no modo Ultimate Team do EAFC, principal jogo do setor.

Nascido em Ashington, no sudoeste da Inglaterra, Charlton jogou futebol profissional entre 1956 e 1980. Ele se aposentou em 1970 — 36 anos antes de Endrick nascer.

É tudo isso, mesmo?

Se Endrick não viu Charlton jogar e mesmo assim o mencionou como um ídolo, é porque o desempenho do veterano no EAFC é acima da média, a ponto de seduzir um fã.