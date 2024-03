Caso Daniel: Justiça aceita liminar e determina soltura de Allana Brittes

O TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) aceitou o pedido de habeas corpus e determinou a soltura imediata de Allana Brittes. Ela foi condenada pelos crimes de fraude processual, coação no curso do processo e corrupção de menores envolvendo o assassinato do jogador Daniel, cuja história foi contada na segunda temporada da série Futebol Bandido, do UOL.

O que aconteceu

A Justiça do Paraná acolheu a liminar feita pelos advogados de Allana, que responderá em liberdade. Mais cedo, o habeas corpus havia sido negado no plantão judiciário, mas a desembargadora Lidia Maejima, relatora do caso, resolveu conceder o pedido de reconsideração da defesa.