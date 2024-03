Caso Daniel: Brittes pega 42 anos de prisão pelo assassinato do jogador

Outras quatro pessoas acusadas pelo crime foram absolvidas. David Willian Vollero Silva, Ygor King, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva e Evellyn Brisola Perusso não foram condenados pelo caso.

A defesa da família Brittes afirmou em nota oficial que vai recorrer às sentenças. "A defesa da família Brittes informa que vai recorrer, com a finalidade de anular o júri, diante diversas nulidades ocorridas no curso do julgamento e, alternativamente, para revisão do cálculo da pena aplicada ao acusado Édison Brittes".

A defesa da família de Daniel se disse satisfeita com a decisão do júri. "A Assistência de Acusação está satisfeita com o resultado do júri. Foi feito justiça", disse Nilton Ribeiro, advogado que defendeu a família de Daniel, ao UOL.

O julgamento durou três dias e foi realizado no Fórum de São José dos Pinhais. A sentença foi lida hoje (20) após a votação do Conselho de Sentença.

Daniel, ex-jogador do São Paulo, foi assassinado na região metropolitana de Curitiba Imagem: Divulgacao/saopaulosp.net

O crime

Daniel, que tinha 24 anos quando foi assassinado, foi encontrado morto em São José dos Pinhais, no Paraná, no dia 27 de outubro de 2018. Ele jogava pelo São Bento (SP) na época do crime.