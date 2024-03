Caso Daniel: Advogada contesta prisão de Allana Brittes e pena de Juninho

A prisão da Allana, que ocorreu em Plenário, é uma prisão que decorre do entendimento do juiz de primeiro grau, de que as condenações pelo Tribunal do Júri façam com que o cumprimento da pena se inicie imediatamente. Esse é um entendimento isolado. Os tribunais superiores entendem o contrário. Acredito que em breve a Allana será colocada em liberdade

Thaise Mattar Assad

O crime

Daniel foi encontrado morto em São José dos Pinhais, no Paraná, no dia 27 de outubro de 2018. Ele jogava pelo São Bento (SP) na época do crime.

O jogador estava parcialmente degolado e com o órgão genital cortado. A informação foi divulgada pela polícia.

O crime aconteceu durante a comemoração do aniversário de 18 anos de Allana, filha de Edison e Cristiana Brittes. Eles foram em uma casa noturna na noite do dia 26 de outubro e, depois, já no dia 27, foram para a residência da família.