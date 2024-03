Fux nega recurso da defesa de Robinho e mantém prisão do ex-jogador

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, hoje (21), o pedido de habeas corpus da defesa de Robinho para evitar a prisão do ex-jogador.

O que aconteceu

"Indefiro o pedido de liminar, ficando mantida a determinação de prisão do paciente para início do cumprimento da pena", escreveu Fux na decisão.

O pedido foi enviado pela defesa do ex-jogador horas depois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologar o pedido para que ele cumpra a pena no Brasil. Ele foi condenado a 9 anos de prisão em todas as instâncias na Itália, mas não foi preso no país europeu por já estar no Brasil.