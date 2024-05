André Baran conquista título inédito para o Brasil nas Ilhas Canárias

Andre Baran fez história neste domingo.

Este foi o terceiro título da dupla número 2 do mundo na atual temporada. Antes do SS Gran Canaria, Baran e Cappelletti conquistaram o BT 400 de Alagoas e o SS de Ribeirão Preto, além de um vice-campeonato no BT 400 de Balneário Camboriú. Agora, eles terão algumas semanas de preparação visando o BT 400 de Tucuruí, no início de junho.

"A gente vem em um bom momento, conquistando bons resultados até o momento, mas sabemos que precisamos sempre evoluir para seguir entre os melhores. Vamos comemorar muito essa conquista, mas chegando no Brasil o foco já estará na nossa preparação para o BT400 e para a sequência da temporada" finalizou.