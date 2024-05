Dorival chama Rafael para o lugar de Ederson e completa lista da Copa América com mais três convocados

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, completou neste domingo (19) a lista de convocados para a Copa América. Ele chamou Bremer, da Juventus, Éderson, do Atalanta, e Pepê, do Porto, para a disputa do torneio continental, que começa em junho, nos Estados Unidos.

A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 30 em Orlando, na Flórida, cidade que será base para a preparação da Seleção. Os atletas do futebol brasileiro começam a treinar no dia 3 de junho.

Antes da competição, o Brasil fará dois amistosos, contra o México, no dia 8 de junho, Kyle Field, em College Station, no Texas, e frente aos Estados Unidos no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa América será contra a Costa Rica, no dia 24 de junho, em Los Angeles. O Grupo D ainda conta com Colômbia e Paraguai.