Julgamento de Robinho tem estudantes, feministas e debate acirrado

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, ontem (20), pela prisão imediata de Robinho no Brasil pelo estupro coletivo cometido na Itália, em 2013. A sessão foi diferente do habitual na Corte Especial e contou com plenário cheio, incluindo estudantes e um grupo feminista.

O julgamento de Robinho

A pauta de ontem tinha outros julgamentos, mas o de Robinho tomou praticamente o dia todo. Foram mais de quatro horas até a decisão do STJ pela execução da pena no Brasil.

O relator do caso, Francisco Falcão, deu um voto duro a favor da homologação da sentença e foi seguido pela maioria dos ministros. Apenas dois deles votaram contra a homologação. No final, o placar ficou 9 a 2.