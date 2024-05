São Paulo pode perder Rafael por até nove jogos após convocação, e Jandrei deve ganhar espaço

O São Paulo terá um desfalque de peso a partir do início de junho. Convocado por Dorival Júnior neste domingo para a Copa América, o goleiro Rafael perderá alguns jogos do Tricolor enquanto estiver na Seleção Brasileira.

O arqueiro irá desfalcar o time por até nove partidas caso o Brasil avance até a final da competição. Ele, assim como os outros jogadores que defendem clubes brasileiros, se apresentam à delegação no dia 3 de junho. Já os atletas que atuam no exterior devem chegar a Orlando, nos Estados Unidos, no dia 30 de maio.

Se chegar até a decisão do torneio, a equipe de Dorival jogará até o dia 14 de julho. Neste período, o time paulista irá entrar em campo nove vezes. Isso se mais rodadas não forem adiadas ou remanejadas pela CBF em razão da tragédia no Rio Grande do Sul.