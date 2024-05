São Bernardo perde do Londrina e chega ao segundo jogo sem vencer na Série C

Neste domingo, o São Bernardo perdeu por 2 a 0 para o Londrina, pela quinta rodada da Série C, no Estádio do Café. O time do ABC chegou ao segundo jogo sem vencer no torneio.

Com o resultado, a equipe está na sexta colocação, com oito pontos. Já os mandantes estão uma posição abaixo, com a mesma pontuação.