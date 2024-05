Atletas da casa dominam Ironman Brasil realizado em Florianópolis; veja detalhes

A disputa no masculino foi mais acirrada. Igor, Colucci e Luciano Taccone saíram juntos da água e, ao longo do ciclismo, alternaram na liderança. No início da corrida, o argentino Taccone, que liderava a prova, teve problemas e foi ultrapassado por Colucci, que já havia superado Igor. Com bom rendimento nos 42 km de corrida, ele garantiu o segundo título.

"Na bike, não me senti tão bem. Ter perdido a liderança para o Luciano me fez forçar demais e acabei sendo ultrapassado por ele. Pensei que não conseguiria alcançá-lo, mas valeu a força mental. Consegui me recuperar e, infelizmente, o Luciano teve problemas no começo da corrida. Mas estou feliz com o resultado e, com 38 anos, não posso deixar escapar nenhuma oportunidade. A palavra hoje foi superação", afirmou.

Resultados Elite

Masculino

1. Reinaldo Colucci (BRA), 7h58min37s

2. Igor Amorelli (BRA), 8h21min22s