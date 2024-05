Após exames, Julia Kudiess tem lesão no joelho confirmada e está fora da Liga das Nações

Apesar da vitória contra a Sérvia, a Seleção Brasileira de vôlei feminina recebeu uma notícia negativa sobre Julia Kudiess, neste domingo. A central, após exames, teve uma lesão ligamentar no joelho direito e uma microfratura na tíbia constatada confirmadas.

Agora, ela retornará ao Gerdau Minas, onde será avaliada pelo departamento médico antes da definição de um tratamento. A fase final da VNL está marcada para meados de junho.

A lesão aconteceu no momento que Julia Kudiess saltou para fazer um ponto e, ao voltar para o chão, se desequilibrou e levou a mão no local logo depois. No banco até o fim do jogo, a central, de 21 anos, foi consolada pelas companheiras durante e no término da partida, que encerrou em triunfo por 3 a 0.