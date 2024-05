Darlan Romani e Paulo André se destacam no Grande Prêmio Brasil

O Grande Prêmio Brasil , do Continental Tour da World Athletics, foi realizado neste domingo, no Complexo de Atletismo Aída dos Santos. Darlan Romani (Praia Clube/Exército/Futel-MG), campeão mundial do arremesso do peso, foi um dos destaques do dia. Na pista, destaque para Paulo André Camilo de Oliveira (CAES-ES), que venceu os 100 m com 10s38 (-3.4 m/s).

Darlan, que ficou 15 dias parado por dengue, ainda busca ritmo. Mesmo assim, venceu os dois GPs - neste domingo, com 20,55 m e, em Cuiabá, com 21,03 m. "Foi bom, porque peguei horários diferentes, climas diferentes, cada uma com sua característica. Enfrentei a dengue e preciso calibrar o arremesso de novo, um passo de cada vez", disse o atleta.

Welington Silva Morais, o Maranhão (EC Pinheiros-SP), foi o segundo colocado no peso (20,17 m) e William Dourado (Praia Clube/Exército/Futel-MG), o terceiro (19,60 m).