Giovannoni revê ex-companheiro Splitter em clínica para técnicos promovida pela NBA em São Paulo

NBA - Clínica reúne mais de 100 técnicos brasileiros em evento promovido pelo Basketball Without Borders - https://t.co/jfbpawzGjM @NBABrasil #bwb @tiagosplitter pic.twitter.com/NOvlq8pTTW

"É uma oportunidade ímpar de aprendizado, para que possamos nos especializar, trocar informações e conhecimento. O basquete é um esporte que está sempre evoluindo, sempre mudando, e isso faz com que seja fundamental você estar sempre atualizado. Sou ainda um iniciante como treinador, trago uma bagagem como jogador que me ajuda muito, mas ser treinador é bastante diferente. Estou buscando me aprimorar ao máximo, ter cada vez mais informações para me tornar um técnico cada dia melhor", afirmou Giovannoni, que é técnico do sub-17 do Pinheiros.

"Ficamos muito felizes em ver a adesão dos técnicos brasileiros, a vontade de aprender, interagir, tirar dúvidas e adquirir conhecimento. E essa é sempre uma oportunidade de troca para os técnicos estrangeiros também. A clínica é um momento em que todos podem se aproximar para falar de basquete, em que os brasileiros podem aproveitar a enorme experiência internacional desses profissionais, que estão aqui dispostos a ajudar, aconselhar e auxiliar no que precisarem", frisou Daniel Soares.

O BWB Americas 2024 segue sendo realizado no Clube Alto dos Pinheiros até esta segunda-feira. O evento reúne os 60 dos principais prospectos em idade escolar de 17 países e territórios da América Latina, além do Canadá e do Caribe, e chegou ao Brasil pela quarta vez (Rio de Janeiro 2004 e 2011 e São Paulo 2007).