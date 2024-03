Jornal: Murillo, ex-Corinthians, pode ser vendido após punição ao Forest

Com o destaque em campo, Murillo se tornou a grande esperança de venda dos ingleses ao término da atual temporada. O zagueiro tem 21 anos e já despertou interesse de PSG e Barcelona.

Murillo foi revelado nas categorias de base do Corinthians e chegou ao Forest pelo valor de R$ 64 milhões. Com o bom rendimento do brasileiro, os ingleses esperam receber bem mais com a possível venda no meio do ano.