Palmeiras coloca à prova melhor campanha, que não passou em grandes testes

O Palmeiras terminou a fase de grupos do Paulistão com a melhor campanha e sem derrotas (8 vitórias e 4 empates em 12 jogos). No entanto, nos grandes testes que teve no estadual, só venceu o Santos por 2 a 1 — empatou por 1 a 1 contra o São Paulo e 2 a 2 com o Corinthians. Hoje, a equipe coloca seu desempenho na fase de grupos à prova em um jogo decisivo contra a Ponte Preta, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final.

Palmeiras tem vantagem, mas não tem Allianz Parque

O Alviverde tem o direito de decidir em casa a fase mata-mata do Paulistão, mas não poderá jogar em seu estádio. A Real Arenas, braço direito da WTorre, não cumpriu com os prazos para finalizar a obra no gramado do Allianz, e por isso o Palmeiras terá de jogar mais uma vez em Barueri. O último jogo da equipe no Allianz foi justamente a vitória por 2 a 1 contra o Santos, pela 4ª rodada do Paulista, no dia 28 de janeiro.

A Ponte Preta complicou a vida de grandes do estado na primeira fase. A equipe comandada pelo técnico João Brigatti venceu o Corinthians por 1 a 0, em plena Neo Química Arena, e superou o São Paulo por 2 a 0. A única derrota contra os grandes foi para o Santos por 3 a 1.