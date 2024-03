Com vendas, Palmeiras acelerou contratações em 2023: R$ 149 milhões

É comum a crítica à diretoria do Palmeiras de não ser tão ousada no investimento em jogadores. O balanço do clube alviverde de 2023, no entanto, mostra que houve aceleração de gastos com contratações. Mas esse movimento ficou dentro dos limites permitidos pelas receitas e vendas feitas pela agremiação.

As contas palmeirenses mostram uma manutenção do quadro equilibrado entre receita e despesa, e um crescimento da arrecadação pouco acima da inflação.

A receita total palmeirense em 2023 foi de R$ 908,9 milhões, o que representa R$ 52,8 milhões de aumento em relação ao ano anterior. A despesa geral do clube atingiu R$ 847 milhões com crescimento praticamente no mesmo valor (R$ 50,3 milhões). Ou seja, o clube manteve-se no azul.