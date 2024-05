3 cirurgias e 2 anos sem jogar: Ex-xodó de Ceni luta para voltar ao futebol

Sempre tive a cabeça muito boa em relação a alocar meu dinheiro e construir uma carteira de investimento que pudesse me sustentar em qualquer momento da minha vida. Sempre gostei do mercado financeiro e investimentos. Dedicava parte do meu tempo estudando isso. Além de sempre ter pessoas ao meu lado que me ajudavam e incentivavam nisso.

Propostas

Tive algumas ofertas, mas ainda estava em processo de recuperação. Minha última cirurgia foi no final de dezembro de 2022 (ligamento cruzado anterior + sutura menisco). Voltei para o Brasil e faço minha recuperação por aqui com pessoas em que confio e conhecem muito bem meu corpo. E também pelo fato de minha casa, família e amigos estarem por aqui. Eu sou de São Paulo.

Futuro

Sempre tive o sonho de atuar fora do Brasil, e depois da experiência na Inglaterra, acho que meu futebol se encaixa mais fora do Brasil do que aqui. E minha preferência continua sendo exterior. Acho que existem clubes em que meu perfil encaixaria mais, e depois de alguns problemas cirúrgicos, apesar de estar bem, é necessário um olhar específico e um trabalho com paciência para essa volta.