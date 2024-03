Presidente da Ponte diz que duelo contra o Palmeiras é 'Davi x Golias'

A Ponte fez a 8ª melhor campanha da fase de grupos do Paulistão e teve duas vitorias expressivas contra grandes do estado. A equipe comandada pelo técnico João Brigatti venceu o Corinthians por 1 a 0, em plena Neo Química Arena, e superou o São Paulo por 2 a 0. A única derrota contra os grandes foi para o Santos por 3 a 1.

Classificação e jogos Paulista

Momento delicado no ano passado. A equipe disputou a Série A-2 do Paulistão em 2023 e conseguiu o acesso à elite com alguns sustos. Na Série B do Brasileirão, brigou para não cair para a Série C até as últimas rodadas, mas escapou — a diretoria sofreu para montar um elenco competitivo por ter sofrido com um transfer ban.

Contas turbinadas em 2024. Nesta temporada, a Ponte optou por negociar jovens que se destacaram na base e estavam no elenco profissional: Eliel (Cuiabá), Felipe Amaral (América-MG), Felipinho (Athletico-PR), Léo Naldi (Vitória) e DG (RB Bragantino). A venda desses atletas, os patrocínios na camisa e o acordo com a Diadora como nova fornecedora de material esportivo ultrapassam os R$ 30 milhões.

Ponte pagou bicho dobrado por vitória contra o Corinthians, e até por derrota. O time de Campinas nunca havia vencido o Alvinegro na Neo Química Arena, e pelo feito nesta temporada todos receberam bicho dobrado. Mesmo após perder para o Santo André na última rodada da fase de grupos do Paulistão, os jogadores também receberam um valor a mais por conquistarem a classificação para a próxima fase.

Veja outras aspas do presidente da Ponte Preta

Problemas no ano passado: "Sempre fizemos frente a Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Vencemos aquele Santos do Robinho na Vila Belmiro, o São Paulo no Morumbi, vencemos o Corinthians que seis meses depois foi campeão mundial e no Brasileirão de 2000 metemos 5 no Palmeiras. O problema é que máquina da Ponte Preta foi deteriorada. Nós temos R$ 340 milhões em processos, para um clube do tamanho da Ponte Preta é um problema gigantesco. Quando eu assumi o clube em janeiro do ano passado, o plano era retornar à elite do futebol paulista e fazer uma Série B digna, e nós conseguimos (com sustos, mas conseguimos). Ano passado, tivemos R$ 45 milhões em dívidas trabalhistas, e conseguimos parcelar ela em 10 anos. Sofri com transfer ban e não pude contratar jogadores para a Série B. Enquanto todos contratavam, nós estávamos impedidos".