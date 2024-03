JP Sampaio comenta proposta do Corinthians e explica fico no Palmeiras

João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, abriu o jogo sobre a proposta que recebeu do Corinthians em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (18), às 10h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube. O dirigente explicou a recusa ao Alvinegro e explicou por que ficou no Alviverde.

O que aconteceu

JP Sampaio recusou três propostas do Corinthians em 2024. O Alvinegro queria que ele virasse executivo do elenco profissional do clube, mas ele preferiu seguir como coordenador geral da base do Palmeiras.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, prometeu um salário maior do que JP Sampaio recebe no Palmeiras e bonificações de acordo com resultados conquistados. No entanto, o executivo comunicou a presidente Leila Pereira que está satisfeito com o trabalho que tem na Academia de Futebol — onde ele está desde 2015.