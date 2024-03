Antes de possível último duelo, Klopp é o técnico que mais venceu Guardiola

A rivalidade começou ainda na Alemanha, quando Klopp comandava o Borussia Dortmund e Guardiola treinava o Bayern de Munique.

Por outro lado, à época em que chegaram na Inglaterra, acreditava-se que os maiores confrontos seriam entre Guardiola e José Mourinho, que comandava o Manchester United e tinha sido rival do espanhol quando estavam à frente de Barcelona e Real Madrid, respectivamente.

A história provou, no entanto, que a Inglaterra não repetiria os confrontos da Espanha, e Klopp foi quem mais trouxe dificuldade ao espanhol.

Em títulos, Guardiola tem a vantagem: ele conquistou 5 títulos do Inglês (com dois vices do Liverpool por um ponto), enquanto Klopp só um.

Neste ano, o Liverpool lidera o torneio com um ponto de vantagem.

Na Liga dos Campeões, à frente dos times ingleses, cada treinador tem um título, mas Guardiola ainda levantou duas taças pelo Barcelona.