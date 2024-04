Flamengo é escalado com força total contra um Botafogo sem Tiquinho

Nomes como Pedro e Arrascaeta, não utilizados por completo no jogo passado pelo Brasileirão, contra o Palmeiras, iniciam o clássico como titulares.

No lado do Botafogo, Eduardo mais uma vez atua no ataque, já que Tiquinho Soares tem lesão muscular.

Flamengo vai a campo com: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite

O Botafogo começa com: John, Damián, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Luiz Henrique, Savarino e Junior Santos. Técnico: Artur Jorge