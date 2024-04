Com sequência, Lázaro tenta deslanchar no Palmeiras depois de marcar primeiro gol

Posteriormente, Lázaro deu o passe para o gol de Luis Guilherme, que decretou a virada palmeirense no Equador. No mesmo jogo, o atacante, anotou seu primeiro tento e deu a primeira assistência pelo Verdão. Antes disso, a última vez que Lázaro balançou as redes foi em maio de 2023, quando atuava pelo Almería, equipe pela qual está emprestado.

Buscando ampliar sua sequência e deslanchar na equipe, Lázaro estará à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso do Palmeiras, que será contra o São Paulo. O Choque-Rei válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro acontece nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis.