Inter de Milão vence o Torino em primeiro jogo após título do Italiano

A Inter de Milão, já campeã do Campeonato Italiano, voltou a jogar após a confirmação do título. Neste domingo, a equipe venceu o Torino por 2 a 0, no Giuseppe Meazza, pela 34ª rodada da competição. Çalhanoglu anotou os gols da vitória dos donos da casa.

O título veio na última rodada, quando a Inter derrotou o vice-líder Milan por 2 a 1. Agora, o time chega a 89 pontos, abrindo 19 pontos de vantagem para o rival. Além disso, a equipe alcançou a 28ª vitória em 34 jogos na competição.

O Torino chegou ao quarto jogo seguido sem vencer. Faltando quatro rodadas para o fim, a equipe ocupa a 10ª colocação com 46 pontos conquistados.