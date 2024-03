'Machismo sufoca': as mulheres em cargos de liderança no futebol brasileiro

É raro ver mulheres comandando algo no futebol brasileiro, seja à beira do gramado ou usando terno para dirigir um clube. Quem toma as decisões hoje no futebol masculino são homens. Um levantamento feito pelo UOL mostra que só uma mulher preside um clube grande no Brasil: Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

A pesquisa considerou os cargos que mais influenciam um time de futebol nas séries A e B do Brasileirão: técnico, presidente e diretor de futebol. Quem escala, quem manda e quem monta o elenco. Nos casos em que o clube optou por não utilizar um diretor ou vice-presidente de futebol para planejar o elenco, o levantamento considerou a pessoa que toma essa decisão.

No total, de 117 cargos analisados, em 116 essas funções são ocupadas por homens. Em clubes considerados grandes no Brasil, apenas 3 mulheres foram presidentes até hoje. No Coritiba, após a morte do diretor-executivo de futebol Júnior Chávare, a posição está em aberto, assim como a Ponte Preta e o Athletico, que não têm um executivo definido para o cargo.