Torcedores organizados invandem sede do Ituano e ferem atleta da base

Léo Izidoro foi ferido durante o ataque dos uniformizados (Foto: Reprodução/Ituano)

O time de Itu vive temporada negativa, que começou com o rebaixamento do Paulistão e a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e se estendeu para o início ruim na Série B. Essa foi a quinta derrota da equipe em seis jogos no torneio.

Com três pontos, o Ituano está na lanterna da segunda divisão. Na próxima rodada, o Galo de Itu encara a Ponte Preta no próximo dia 26, às 16h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior.