Pioneira na direção de clube de futebol enfrentou sexismo e olhar machista

Se hoje é raro ver uma mulher no comando de algum clube no futebol masculino, imagine em 1971. A resposta é simples: não havia. Uma diretoria inteira de mulheres então? Nem pensar. Mas aconteceu.

Encantado é uma pequena cidade de 23 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul, a 144 quilômetros da capital Porto Alegre. Foi lá, há 53 anos, que a primeira mulher assumiu a presidência de um clube de futebol, no Brasil e no mundo. Jurema Maria Bagatini Ramos, aos 24 anos, aceitou o convite do amigo Vitor Berticelli para uma missão: reerguer o time da cidade, o Esporte Clube Encantado.

"Ninguém queria assumir a direção do clube (...). Já havia desistido, quando entraram no meu bar, aqui em Encantado, quatro jovens já conhecidas minhas. Estava acostumado a vê-las no estádio, em dias de jogos. Sempre torcendo, incentivando. Falei com elas, toparam", contou Berticelli, ao jornal O Globo, na edição de 20 de novembro de 1971.