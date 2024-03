De assistente a CEO no Fluminense, advogada quebrou barreiras no Brasil

Para uma mulher se destacar em um ambiente tão masculino como o futebol brasileiro, é preciso dar a cara a tapa. E foi isso que a atual diretora jurídica do Fluminense fez há quase 19 anos, em 2005.

Em busca de uma oportunidade no clube do coração, Roberta Fernandes descobriu quem comandava o departamento jurídico do Fluminense e foi lá. "O vice-presidente de Interesses Legais da época era advogado trabalhista com um escritório no centro. Eu marquei um horário como se eu fosse uma potencial cliente do cara, literalmente", contou Roberta ao UOL.

De volta ao Brasil depois de uma temporada morando no exterior, ela tinha se formado em Direito havia pouco tempo e queria entender que rumo tomar na carreira. Foi quando "caiu do céu", em seu colo, uma matéria de jornal sobre as dívidas dos clubes de futebol na área trabalhista.