Mentiras sinceras não interessam

Pedir desculpas à torcida, agora, me parece tarde demais - e as inúmeras manifestações das organizadas e dos torcedores comuns nas redes sociais indicam que o episódio da camisa corintiana foi a gota d'água que fez transbordar o copo.

O presidente Rodolfo Landim não quer mais nem que se discuta uma renovação de contrato. Por seu gosto pessoal, prefere até que Gabriel não jogue mais pelo rubro-negro. Admitiu, porém, que a comissão técnica de Tite o use, em caso de extrema necessidade.

Tudo será feito para que ele saia na próxima janela de transferências no meio do ano, quando o clube buscará também o seu substituto. Ninguém na Gávea (e também no Ninho do Urubu) acredita mais que Gabriel volte a ser o jogador de antes.

Desde a final da Libertadores de 2022, quando se deu férias e não jogou mais bulhufas a partir daí, há, inclusive por parte do elenco, a sensação de que o sucesso lhe subiu à cabeça quando passou a usar a camisa 10 que fora de Zico.

O poeta Cazuza cantava que "mentiras sinceras me interessam". A poesia não serve para o Flamengo, que já trata o seu antigo artilheiro como página virada, descartada de seu folhetim - ave, Gal!