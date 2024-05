Ituano acusa torcedores de invadir sede, quebrar refeitório e ferir atleta

O Ituano acusa torcedores de uma organizada de invadirem a sede do clube neste domingo, após a derrota para o Mirassol, pela Série B. O refeitório foi parcialmente destruído e um menino das categorias da base ficou ferido.

O que aconteceu

O Ituano divulgou um vídeo que retrata como ficou a sede depois da invasão. As imagens, feitas por uma cozinheira do clube, mostram Léo Izidoro, de apenas 17 anos, machucado no ombro. Ele se feriu com estilhaços de vidros que foram quebrados atrás dele. Pedras que estavam em plantas também foram atiradas no chão.