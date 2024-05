Ponte não consegue chegar a Chapecó e espera definição da CBF sobre jogo pela Série B

Mais uma vez, por problemas de teto no aeroporto de Chapecó, a delegação da Ponte Preta não conseguiu seguir viagem para a cidade onde enfrentaria a Chapecoense nesta segunda-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro (+)

Com cinco rodadas disputadas, a Ponte Preta ocupa a 14º colocação, com cinco pontos conquistados. A Chapecoense, por sua vez, está na 11ª posição, com oito.

Confira a nota da Ponte Preta na íntegra:

Mais uma vez, por problemas de teto no aeroporto de Chapecó, a delegação da Ponte Preta não conseguiu seguir viagem para a cidade onde enfrentaria a Chapecoense nesta segunda-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro.