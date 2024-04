Eduardo Barroca é demitido do Avaí após derrota contra o Santos pela Série B

Nesta sexta-feira, o Santos derrotou o Avaí por 2 a 0, na Ressacada, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, após o fim da partida, o Avaí comunicou, por meio de suas redes sociais, a demissão do técnico Eduardo Barroca, que não conseguiu pontuar nesta edição da competição nacional.

Contratado em julho de 2023, o técnico tinha o objetivo de garantir a permanência do clube de Santa Catarina na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que estava ameaçada com rico de rebaixamento. A equipe acabou na 13ª colocação, com 44 pontos

Neste ano, porém, Barroca não somou bons resultados e balançava no comando. O Avaí, em 17 jogos, venceu sete vezes, empatou quatro e saiu derrotado em seis oportunidades. No Catarinense, foi eliminado para o Brusque na semifinal.