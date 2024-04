Carille justifica Morelos titular e festeja vitória do Santos: "Candidato fortíssimo ao título"

O Santos venceu o Avaí por 2 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille se mostrou satisfeito com o desempenho do Peixe em Florianópolis.

"Uma vitória consciente, de um time concentrado o tempo todo. Jogamos contra o vento. O Avaí tem essa ideia de atacar primeiro a favor do vento para fazer o resultado. Suportamos bem o primeiro tempo e criamos algumas chances. Nos segundo tempo, voltamos concentrados, criamos mais e rodamos mais a bola, algo que temos treinado bastante. Bastante feliz", disse.

"Elogiei muito o time no intervalo, gostei do que eu vi. Não é fácil jogar contra o vento. O João trabalhou muito pouco. Elogiei o time no intervalo e pedi para que a gente continuasse com a mesma concentração, com as mesmas coisas que passamos na semana. Com o vento a favor, acreditava que teríamos mais chances de vencer. E fizemos dois gols para conseguir três pontos importantes", ampliou.