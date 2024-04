No Barradão, Grêmio finaliza preparação para confronto diante do Bahia pelo Brasileiro

A delegação do Grêmio desembarcou na madrugada desta sexta-feira em Salvador. Pela parte da tarde, no Barradão, o grupo finalizou os preparativos para o confronto contra o Bahia, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Renato Gaúcho usou o último trabalho antes da partida para treinar questões táticas e jogadas de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas.