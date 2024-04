Liderança do Santos na Série B empolga Carille: 'Forte candidato ao título'

Estreia de Escobar: " Estamos contentes, desde o primeiro dia de trabalho com bola mostrou esse lateral aceso, vivo, que trabalha bem com a perna direita".

"Morelos dando uma resposta muito melhor, treinou, é visível que emagreceu e está querendo. Furch ainda precisamos ter alguns cuidados, tem uma leve dor no púbis. Isso vai aumentando em campo e chega uma hora que não aguenta. Temos essa preocupação pela saúde do atleta e por queimar uma substituição na primeira etapa. É tudo muito bem programado com o DM."

"Uma vitória consistente, time concentrado o tempo todo. Suportamos bem no primeiro tempo, criamos chances para o gol. No segundo voltamos concentrados, criamos mais e rodamos mais a bola. No primeiro gol do JP Chermont ficamos bastante com a bola e ficamos muito felizes."

