Com um a mais, Guarani perde para Chapecoense e emenda segunda derrota na Série B

Nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu a Chapecoense e, mesmo com um jogador a mais desde os sete minutos do primeiro tempo, foi derrotado por 1 a 0. O gol foi marcado por Bruno Leonardo.

Com o resultado negativo, o Guarani perdeu a segunda na Série B. Assim, a equipe, que ainda não somou ponto, ocupa a penúltima colocação, à frente apenas do Ituano pelos critérios de desempate. Por outro lado, a Chapecoense emendou o segundo triunfo seguido e chegou na terceira posição, atrás de Sport e Santos, também por conta dos critérios de desempate.