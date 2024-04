Ainda no Paraguai, Fluminense inicia treinamentos para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, no Paraguai, o Fluminense iniciou sua preparação para o jogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Os cariocas vêm de empate sem gols contra o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América.

O volante André, que teve lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, será desfalque para o duelo contra o Timão, e iniciará seu tratamento no CT Carlos Castilho.