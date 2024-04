Carille lamenta atraso do Santos para jogo contra o Avaí, reclama da polícia e cobra CBF

O Santos se atrasou para o início da partida contra o Avaí, nesta sexta-feira, e entrou em campo já com o hino nacional sendo excetuado na Ressacada. O técnico Fábio Carille falou sobre o episódio após a vitória de 2 a 0.

O comandante afirmou que a delegação se atrasou para chegar ao estádio devido por conta de uma má organização da polícia de Florianópolis. O santista criticou as autoridades e cobrou medidas da CBF.

"Muito chato isso, entrar no campo com o hino já tocando. Chegamos tarde, a polícia não fez um trabalho legal. A escolta não fez um trabalho legal, segurou nosso ônibus. Coisa chata. Tínhamos tudo programado, falamos com eles e eles não fazendo força nenhuma para abrir caminho, respeitando todos os semáforos. Em outros lugares abre espaço para andar", disse.