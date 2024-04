Cori e CF do Corinthians sugerem aprovação das contas de Duilio, apesar de ressalvas; saiba detalhes

4 - Divergência detectada pela RSM Auditoria Independente no sistema entre financeiro e contábil. Justificou-se que o sistema utilizado (Totvs) precisa de ajustes para implementação de melhores controles no módulo financeiro, mas afirmaram que o saldo contábil reflete com exatidão a posição real. Em razão da deficiência, o relatório dos auditores detectou uma divergência de R$ 978 mil na composição de adiantamento de fornecedores.

5 - Ausência de pastas contendo as despesas administrativas superiores a cinco salários mínimos, com os três orçamentos, conforme determina o Estatuto.

6 - Três atletas contratados sem aprovação do Cori, com valor acima de 40 mil salários mínimos, conforme determina o Estatuto.

7 - Pouco tempo para analisar mais detalhadamente os documentos.

A reportagem procurou o staff de Duilio Monteiro Alves para tratar sobre as ressalvas e o resultado final do relatório do Conselho Fiscal e obteve um comentário de Wesley Melo, diretor financeiro do clube na gestão passada.

"Encaro com muita naturalidade. É um parecer que tem sugestões de melhorias, que fazem parte, é normal. A própria auditoria externa emite um parecer público, mas ela também emite um relatório interno de melhorias de controle, coisas que a gente poderia fazer melhor, que não é público, fica só com o Corinthians e o próprio Conselho Fiscal teve acesso a isso e fez uma menção", comentou Wesley.