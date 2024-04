Com passagem pelo City, Adarabioyo, do Fulham, recusa renovação e está de saída do clube

Segundo o The Athletic, o zagueiro Tosin Adarabioyo está de saída do Fulham após recusar todas as propostas de renovação feitas pelo clube. Assim, o atleta deve deixar o time no fim da temporada.

Já no fim de seu contrato, o jogador está livre para assinar com qualquer clube. Vale ressaltar que o Monaco-FRA, nos últimos mercados de transferências, demonstrou interesse na contratação.