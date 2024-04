Torcedores do Santos acendem sinalizadores na Ressacada, e árbitro registra na súmula

Proibida de ir aos jogos do Santos na Vila Belmiro devido a uma punição do STJD, a torcida do Santos fez muita festa nesta sexta-feira, na vitória de 2 a 0 sobre o Avaí, na Ressacada, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No decorrer do segundo tempo, um grupo de fãs acendeu sinalizadores nas arquibancadas do estádio. O ato foi registrado na súmula pelo árbitro Lucas Paulo Torezin.