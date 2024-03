Como o Flamengo administra grupo com tantos astros no banco de reservas

Concorrência tira espaço

Gabigol e Bruno Henrique são os principais nomes na reserva do Flamengo hoje. Ídolos da torcida, os dois ficaram sem espaço diante do melhor momento dos companheiros.

Nem as contratações mais caras têm espaço garantido. Matias Viña teve somente uma chance como titular e Léo Ortiz também chega como reserva de Fabrício Bruno e Léo Pereira, ambos em excelente momento. O único a ter espaço é De La Cruz.

O diálogo, porém, não estanca por completo algum tipo de insatisfação pela reserva, como Gabigol já demonstrou em certos momentos.

A relação entre Tite e os jogadores gerou uma situação tratada como positiva com Matheus Cunha. O goleiro "cedeu" a vaga a Rossi. Ele seria o escolhido para o jogo diante do Madureira, mas disse ao técnico que o argentino estava perto de bater o recorde de goleiro com mais minutos sem ser vazado no século em partidas válidas por competições oficiais. Cunha também ficou fora da viagem do Flamengo para a Florida Cup e ajudou a dar sustentação ao time no começo do Carioca.

"Eu ia colocar o Matheus Cunha para jogar. Por que? Ele teve grandeza de não viajar conosco, ter grandeza de fazer dois jogos difíceis aqui, ficar longe do técnico. Pela grandeza, ele merecia. Tinha grande chance de começar o jogo. Ele disse que não precisava colocar porque o Rossi estava muito perto de bater o recorde histórico do Flamengo." Tite