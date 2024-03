Flamengo cogita chegada de novos reforços após fim do estaduais

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também despistou ao ser questionado sobre novas contratações. Até o momento, já chegaram De La Cruz, Viña e Léo Ortiz.

As pessoas perguntavam: 'Já acabou? Já fechou?', e eu falava: 'Gente, calma'. A janela fecha no dia 7, mas existe no regulamento uma janela especial para jogadores que estavam participando de campeonatos regionais. Só para vocês ficarem atentos, entendeu?

Rodolfo Landim, após a conquista da Taça Guanabara

Preocupação com a Copa América. O Flamengo tem preocupação quanto ao número de desfalques no Brasileiro durante a disputa da Copa América. O grupo pode perder nomes para a seleção brasileira, uruguaia e chilena.

