Gabigol faz discurso antes de título do Flamengo: 'Estar aí é muito bom'

Estar aí é bom para cara***. De verdade, cara. Eu e Wesley sentindo assim: a gente queria muito estar aí. Aproveita, aproveita. Sei que é mais um jogo, sei que está calor, é contra um adversário que provavelmente a gente vai ganhar, mas, gente, aproveita. Estar aí é muito bom. Aproveita, vai para cima deles. Gabigol

Arrascaeta reforçou a necessidade de o time jogar junto. Ele já tinha feito um discurso parecido antes do Fla-Flu. O uruguaio é o capitão com a ausência de Gerson.

"Rapaziada, hoje a gente tem uma oportunidade de fecharmos com o mesmo princípio e com a mesma forma. Para isso, a gente não tem que dar nem a possibilidade para o time deles achar que pode ganhar o jogo ou empatar. A gente que vai dar o ritmo na hora que tem que ficar com a bola, na hora que tem que atacar. Todo mundo junto, como falamos no jogo anterior. Hoje tem que ser da mesma forma. Time completamente treinado. Todo mundo está preparado para jogar e todo mundo, quando tem a oportunidade, aproveita e dá o sangue", disse Arrascaeta.

O uruguaio ofereceu a taça a Gerson. O volante passou por um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter. Ele não esteve no Maracanã pois não tinha recebido alta ainda.