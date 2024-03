Melhor que zagueiro? Como é o trabalho do segurança 'misterioso' de Messi

Já não é mais segredo. Em todo o jogo, o Inter de Miami vai a campo com um homem a mais: Yassine Chueko. Calma, não estamos falando de um jogador, mas sim do segurança de Lionel Messi escalado por David Beckham para ser a sombra do craque. O UOL esteve em terras norte-americanas e acompanhou a movimentação do cara que é ex-soldado dos Estados Unidos.

Era inauguração de temporada e estreia de ninguém menos do que Luis Suárez no Inter Miami. Você pode imaginar — e até consegue ter um aperitivo no vídeo acima — do trabalho que a dupla de ataque deu a Chueko na partida contra o Real Salt Lake. Afinal, o guarda-costas sempre fica na lateral do gramado perseguindo Lionel Messi.

Chueko não tira os olhos de Messi desde que o argentino sai dos vestiários e pisa na grama do Chase Stadium até depois do apito final da partida. Para isso, o segurança fica na marcação de Messi assim como o bandeirinha acompanha a bola em jogo. Haja preparo físico.