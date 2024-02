Efeito Messi leva turistas da Disney aos jogos de futebol do Inter Miami

Mais uma para a conta do "efeito Messi". Ontem, o Inter Miami anunciou a venda dos naming rights do estádio à empresa do ramo financeiro JP Morgan Chase. A arena atualmente localizada em Fort Lauderdale levará o nome do banco, que é um dos maiores dos Estados Unidos.

"O Inter Miami tem a honra de se associar ao maior banco do país, JP Morgan Chase. Não poderíamos ter imaginado um parceiro mais adequado, e estamos muito ansiosos para buscar nossos sonhos no mais novo Chase Stadium", disse Xavier Asensi, diretor de negócios do Inter Miami.

"Agora, quando as pessoas falarem de Inter Miami, quando falarem de Lionel Messi, lembrarão que o banco Chase está relacionado. Isso é muito importante", disse Jorge Mas, dono do Inter Miami ao lado de David Beckham.

O Chase é uma das empresas mais ativas no esporte norte-americano. Eles são investidores da casa de show Madison Square Garden, do US Open, do Grande Prêmio de Miami de F-1, e também estão nas arenas do Golden State Warriors e do Atlanta Hawks da NBA.

Vale lembrar que o Inter Miami está mandando suas partidas em uma arena provisória que foi montada em Fort Lauderdale em apenas oito meses. O clube está construindo o novo estádio, que já tem instalações próximas ao aeroporto de Miami e lá será o Chase Stadium.