Nova série mostra o 'Messi que não conhecemos' durante a Copa do Mundo

A produção retrata diversos momentos da vida de Messi, inclusive a infância dedicada ao futebol. Os episódios mostram os altos e baixos do craque com a camisa da Argentina e como ele reagiu às inúmeras críticas de torcedores compatriotas até, finalmente, alcançar a glória e levar a taça da Copa do Mundo em sua participação no Qatar.

Classificação e jogos Copa do Mundo

A introspecção de Messi ao comentar da própria trajetória está presente na série, mas isso não impede o craque de se abrir e expor as próprias emoções.

"Além de acompanhar toda a delegação no Mundial, nós fomos a fundo o suficiente para ter duas entrevistas muito longas e profundas com ele. Fomos capazes de ouvi-lo e entender, na primeira entrevista, as expectativas para a Copa do Mundo, e, no fim, compreender a reflexão sobre tudo o que Messi tinha passado, o que nos dá um acesso inevitável à sua mente, ao seu coração, às suas emoções", detalhou Jenna Millman.

Um campeão

Durante a Copa do Mundo, a seleção da Argentina passou por altos e baixos, retratados muito bem pela série. Segundo os produtores, em todos os momentos mais complicados, Messi manteve uma postura serena, que passou confiança ao elenco que estava com a gana de conquistar a taça especialmente para o ídolo.

"Ele se comportou como um campeão, sabe? Eles foram à Copa com uma invencibilidade histórica e perder para a Arábia Saudita ainda na fase de grupos foi muito complicado. Mas eles tomaram isso como uma aula e, ao invés de baixar a cabeça, Messi puxou uma nova energia e ganhou mais poder. Eles passaram a entender cada jogo como se fosse uma final", comentou Juan.