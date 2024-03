Hostilidade e conflito de versões: os bastidores de São Paulo x Palmeiras

O São Paulo nega categoricamente que não tenha dado opções ao rival. O Tricolor afirma que apenas vetou a sala de coletivas, como o Palmeiras geralmente faz no Allianz, mas não vetou que outro espaço dentro da área de imprensa e zona mista fosse utilizado, como ocorre no estádio palmeirense.

Abel deixou o estádio pela zona mista e ao passar disse a seguinte frase: "não deixaram a gente falar". Com o veto da sala de coletiva, o Palmeiras cancelou também as entrevistas na zona mista. Raphael Veiga foi o único a parar e sob protestos da comunicação do clube, que disse "não era para falar".

O que diz o regulamento

O artigo 48 do regulamento do Campeonato Paulista declara obrigatória a entrevista coletiva após a partida. Em seu parágrafo segundo, ele diz que é "obrigação do clube mandante oferecer espaço e estrutura para organização e realização das entrevistas".

Em seu parágrafo terceiro, explica sobre as salas ou espaços de imprensa.